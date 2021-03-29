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وزير المالية يكشف مقدار الأموال العراقية المنهوبة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-29T16:52:47+0000
وزير المالية يكشف مقدار الأموال العراقية المنهوبة

شفق نيوز/ كشف وزير المالية محمد علاوي، الاثنين، عن أن الأموال العراقية المنهوبة تبلغ 150 مليار دولار، مبينا ان ديون العراق الخارجية تبلغ 60 مليار دولار. 

وقال علاوي في تصريح لقناة "الشرق بلومبرغ" إن "أموال العراق المنهوبة عبر الأنظمة السياسية السابقة تصل إلى 150 مليار دولار، وهناك مساعدات دولية لاسترداد تلك الأموال".

وأوضح ان "الدين الخارجي للعراق يصل إلى 60 مليار دولار أمريكي منها 6 مليارات لإيران وهي ودائع إيرانية ولا تمثل جميعها ديوناً خاصة بمستحقات استيرادية للسلع مثل الغاز والوقود"، مبينا أن نسبة كبيرة من الديون تعود لمؤسسات مالية.

وأشار الوزير أن السعر الحالي لعملة العراق أمام الدولار الأمريكي بعد خفض قيمتها سيستمر لفترة طويلة وربما يحدث في المستقبل تعويم كامل، ولكن سيعمل البنك المركزي حالياً للحفاظ على مستوى سعر الصرف الحالي لأطول فترة ممكنة.

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