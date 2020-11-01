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وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب الموظفين ويحسم جدل الاستقطاع

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-01T18:49:33+0000
وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب الموظفين ويحسم جدل الاستقطاع

وزير المالية يعلن موعد صرف رواتب الموظفين ويحسم جدل الاستقطاع 



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