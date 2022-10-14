سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير المالية يترأس وفداً عراقياً للاجتماع مع البنك الدولي بشأن الاستثمار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-14T18:49:52+0000
وزير المالية يترأس وفداً عراقياً للاجتماع مع البنك الدولي بشأن الاستثمار

شفق نيوز/ ترأس وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار، يوم الجمعة، الوفد العراقي المشارك في الاجتماعات الفصلية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وبحسب بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "الاجتماع الذي شارك فيه وكيل الوزارة وعدد من المدراء العامين تضمن عدة لقاءات على هامش الاجتماعات مع عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية".

واكد عبد الجبار خلال الاجتماعات، على اهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين ، والاتجاه نحو تطوير مجالات التعاون الإقليمي والدولي . واشار الوزير الجهود الرامية الى حل الإشكالات وازالة العقبات التي ترافق مسيرة تعزيز فرص الإستثمار وقيام المشاريع في العراق"، مشددا على "ضرورة إشراك القطاع الخاص لاخذ دوره في مجمل النشاط الاقتصادي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".

وتابع البيان، أن "المشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين تضمنت محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، واكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي".

واشار البيان، الى ان "زيارة الوفد العراقي تأتي ضمن جهود تعزيز وتعميق مجالات التعاون الاقتصادي مع المؤسستين الدوليتين ، فضلا عن نية العراق للحصول على الدعم التقني والفني من وزارة الخزانة الامريكية والمؤسسات المالية الاخرى.

related

وزير المالية: العراق يعاني من أزمات مزمنة ومكلفة عمقتها تقلبات أسعار النفط

Date: 2022-03-26 16:14:53
وزير المالية: العراق يعاني من أزمات مزمنة ومكلفة عمقتها تقلبات أسعار النفط

وزير المالية يقرُّ بـ"صعوبة" بناء مدن صناعية بالعراق: العوائق الموجودة كبيرة جداً

Date: 2022-05-26 11:06:40
وزير المالية يقرُّ بـ"صعوبة" بناء مدن صناعية بالعراق: العوائق الموجودة كبيرة جداً

وزارة المالية تقرُّ بصعوبة الموازنة بين الموارد النفطية وغير النفطية في العراق

Date: 2021-08-26 11:25:23
وزارة المالية تقرُّ بصعوبة الموازنة بين الموارد النفطية وغير النفطية في العراق

برلماني: العراق ينفق ما يقارب 450 مليون دولار على البنزين المستورد شهريا

Date: 2022-06-19 06:33:10
برلماني: العراق ينفق ما يقارب 450 مليون دولار على البنزين المستورد شهريا

إيران تتحرك لإستعادة خمسة مليارات دولار في بنوك العراق

Date: 2020-10-14 11:02:16
إيران تتحرك لإستعادة خمسة مليارات دولار في بنوك العراق

العراق ينفي زيادة صادراته النفطية ويؤكد التزامه بإتفاق أوبك

Date: 2020-09-24 08:19:21
العراق ينفي زيادة صادراته النفطية ويؤكد التزامه بإتفاق أوبك

العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في 2021

Date: 2022-02-01 05:58:27
العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في 2021

المالية العراقية تنفي تأخر توزيع الرواتب

Date: 2021-06-12 10:36:43
المالية العراقية تنفي تأخر توزيع الرواتب