وزير المالية يترأس وفداً عراقياً للاجتماع مع البنك الدولي بشأن الاستثمار

شفق نيوز/ ترأس وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار، يوم الجمعة، الوفد العراقي المشارك في الاجتماعات الفصلية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وبحسب بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "الاجتماع الذي شارك فيه وكيل الوزارة وعدد من المدراء العامين تضمن عدة لقاءات على هامش الاجتماعات مع عدد من المؤسسات المالية والاقتصادية".

واكد عبد الجبار خلال الاجتماعات، على اهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء الدوليين ، والاتجاه نحو تطوير مجالات التعاون الإقليمي والدولي . واشار الوزير الجهود الرامية الى حل الإشكالات وازالة العقبات التي ترافق مسيرة تعزيز فرص الإستثمار وقيام المشاريع في العراق"، مشددا على "ضرورة إشراك القطاع الخاص لاخذ دوره في مجمل النشاط الاقتصادي لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة".

وتابع البيان، أن "المشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين تضمنت محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، واكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي".

واشار البيان، الى ان "زيارة الوفد العراقي تأتي ضمن جهود تعزيز وتعميق مجالات التعاون الاقتصادي مع المؤسستين الدوليتين ، فضلا عن نية العراق للحصول على الدعم التقني والفني من وزارة الخزانة الامريكية والمؤسسات المالية الاخرى.