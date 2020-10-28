وزير المالية أمام البرلمان لمناقشة "الورقة البيضاء" و"العجز المالي"

شفق نيوز/ يعتزم مجلس النواب العراقي، استضافة وزير المالية علي علاوي ومديرين آخرين، لمناقشة العجز المالي وورقة الإصلاح الحكومي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان حسن الكعبي النائب الأول لرئـيـس مجلس النواب "وجه باستضافة وزير المالية ومدير عام هيأة الجمارك ومدير عام هيأة الضرائب ومدير عام هيأة التقاعد لمناقشة الورقة البيضاء والعجز المالي".

جاء ذلك في جلسة البرلمان يوم الأربعاء.

وقدمت الحكومة العراقية مشروع قانون للبرلمان يخولها باقتراض مبلغ 41 تريليون دينار لتغطية العجز المالي للأشهر المتبقية من العام الجاري.

إلا أن مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار أبلغ وكالة شفق نيوز، الأربعاء، بأن لجنته اتفقت على خفض قيمة الاقتراض إلى 15 تريليون دينار فقط.

واصدر احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، توضيحاً على تصريحات ادلى بها خلال مؤتمره الأسبوعي بشأن قانون الاقتراض، وتأمين رواتب الموظفين.

وقال ملا طلال على حسابه بتويتر، إن "انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى. وعلى هذا الأساس، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021".

وأضاف "ستكون موازنة 2021 موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات".







