وزير المالية لوكالة شفق نيوز: 30 مليون شخص يعتمدون على رواتب الدولة

شفق نيوز/ أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي يوم الخميس، ان 30 مليون شخص يعتمدون على رواتب الدولة، مبينا ان هذه الرواتب تشكل 65% من الموازنة.

وقال علاوي في رده على سؤال لوكالة شفق نيوز؛ ان "عدد الاشخاص الذين يتقاضون رواتب واستحقاقات بالدولة من موظفين ومتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ما بين 6.5 مليون إلى 7 ملايين شخص، وكل شخص يعيل 5 أشخاص لذا فان عدد الاشخاص يصل الى 30 مليون شخص وهو أمر غير صحي".

واضاف ان "الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء الأشخاص تشكل نسبة 65% من الموازنة"، لافتا الى ان "القرارات التي اتخذت خلال الفترات الماضية حول عملية التوظيف وتضخم الدولة بهذا الحجم لم تترك لدينا موارد اخرى حتى نتمكن صرفها للتنمية والتشغيل".

واشار الى انه "ليس ضد التوظيف وإنما المشكلة تكمن في فقدان الانتاجية بالمؤسسات الحكومية"، لافتا الى ان "الوزارة بصدد إجراء مسح جديد لأعداد الموظفين تحت إشراف وزارة التخطيط للوقوف على العدد الحقيقي لهذه الأعداد".