وزير المالية: سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية العراقي، يوم السبت، عزمه اصدار بيان برفع سعر صرف الدولار، مؤكداً ذات الوقت "وقف التعيينات" في البلاد.

وقال وزير المالية علي علاوي بحسب وكالة الانباء العراقية، "سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد".

وأضاف أن "سعر الدولار المحدد بـ 1450 ديناراً سيكون السعر المعتمد بالبيع من وزارة المالية إلى البنك المركزي"، موضحا أن "البنك المركزي سيضيف هامشاً على السعر المحدد، ولن يكون كبيراً وقد يصل الى 1490 ديناراً للدولار الواحد".

وبين "سنوقف التعيينات وهناك استثناء للتي جرت نهاية العام الماضي وبداية 2020".

وتابع وزير المالية، أن "البرلمان والمالية النيابية ورؤساء الكتل لديهم علم بالاتجاه الذي تسلكه الحكومة".

ولفت إلى أن "موازنة العام 2021 إصلاحية ولا أحد يستطيع نكران ذلك".

وارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، يوم السبت 19 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 136800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 136800 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد عصر يوم الخميس الماضي 131500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 138000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 136000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.