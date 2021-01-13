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وزير المالية: سنتخذ حزمة من الاجراءات لتخفيف آثار تخفيض العملة خلال أسبوعين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-13T12:44:51+0000
وزير المالية: سنتخذ حزمة من الاجراءات لتخفيف آثار تخفيض العملة خلال أسبوعين

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، يوم الاربعاء، عن عزمه اتخاذ حزمة من الاجراءات التي تخفف آثار تخفيض العملة خلال أسبوعين.

وذكر بيان لمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير استقبل علاوي، اليوم، وتناول اللقاء السبل اللازمة لدعم العراق لمواجهة الأزمة المالية الراهنة والخطط والإجراءات المطلوبة لتجاوزها، وأهمية توحيد الجهود والتكاتف بين الجميع لتقليص العجز في الموازنة العامة بغية تحقيق العدالة الاجتماعية".

وأكد المالكي وفقا للبيان على "ضرورة اجراء اصلاحات مناسبة تسهم في ترشيد الانفاق والمحافظة على المال العام ، مشدداً على أن "المعالجات الاقتصادية للخروج من الأوضاع الحالية يجب أن لا تؤثر على طبقات الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين والتزاماتهم المعاشية".

وجدد رئيس ائتلاف دولة القانون دعوته الحكومة الى "عدم اهمال حقوق الفلاحين والمزارعين وتاخير صرف مستحقاتهم".

بدوره استعرض وزير المالية الإجراءات التي تتبعها الوزارة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية".

وأكد علاوي بحسب البيان أن "الوزارة وخلال اسبوعين ستتخذ حزمة من الاجراءات التي تخفف اثار تخفيض العملة"، داعيا الى "تظافر الجهود لتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها على الحياة العامة".

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