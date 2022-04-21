وزير المالية: انقاذ الاقتصاد العراقي يحتاج لثورة ولا يمكن الاعتماد على النفط

شفق نيوز/ ذكر وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، يوم الخميس، بأن انتشال الإقتصاد العراقي من التدهور الحالي يحتاج إلى ما اسماه "ثورة حقيقية" في تغيير بنيته من الريعية إلى تنويع المصادر.

جاء ذلك في كلمة له خلال ترأسه الوفد العراقي المشارك في اجتماعات فصل الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد للفترة من 18 الى 24 ابريل 2022 بالعاصمة واشنطن ، بمشاركة وكيل الوزارة وعدد من المديرين العامين .

وقال علاوي في الكلمة، ان "انقاذ الاقتصاد العراقي وتصحيح مسار السياسة المالية والنقدية ، يحتاج الى ثورة حقيقية لتغيير بنيته ونقله من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات الى اقتصاد متنوع المصادر ، خاصة بعد أن أظهرت المؤشرات أنه لا يمكن الاعتماد على النفط لبناء البلد وتطويره".

وشدد الوزير على أهمية وضرورة إشراك القطاع الخاص للأخذ بدوره في مجمل النشاط الاقتصادي ونحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، مضيفا "اننا نعاني من قوانين وإجراءات مؤسساتية سابقة ومتوارثة ينبغي معالجتها اذا ما اردنا استثمار موارد البلد وموقعه الاستراتيجي على النحو السليم وتكييف الاقتصاد لمرحلة ما بعد النفط".

ويتميز اقتصاد العراق بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكل كلي على عائدات بيع النفط والتي هي المصدر الرئيسي لموازنة البلاد العامة.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.