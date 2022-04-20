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وزير المالية: العراق غير قادر على زيادة صادراته النفطية ويؤيد التخفيضات

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-20T05:24:20+0000
وزير المالية: العراق غير قادر على زيادة صادراته النفطية ويؤيد التخفيضات

شفق نيوز/ قال نائب رئيس الوزراء علي علاوي إن العراق غير قادر على زيادة صادرات النفط استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية واضطرابات الإمدادات المتعلقة بروسيا، لأنه ملتزم بشكل واضح بالاتفاقيات التي فوضتها أوبك.

وقال علاوي خلال زيارة لواشنطن إنه "بينما يستفيد العراق من أسعار النفط المرتفعة التي تكبدتها الحرب الروسية الأوكرانية، فإن تكاليف الصراع كبيرة أيضًا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة والقمح والسلع الأساسية الأخرى".

وأضاف علاوي أن أسباب بقاء العراق في أوبك تم التأكيد عليها مؤخرا من خلال اتفاقية خفض الإمدادات التي تقودها السعودية والتي وصفها بأنها "سياسة ناجحة بلا شك".

وضخ العراق 4.34 مليون برميل في اليوم في مارس، بزيادة 80 ألف برميل في اليوم عن فبراير/ شباط، وأقل بقليل من سقف إنتاج أوبك البالغ 4.37 مليون برميل في اليوم، وفقًا لآخر مسح ستاندرد آند بورز جلوبال كومودتي إنسايتس.

ارتفع الإنتاج في شهر مارس/ اذار مع عودة حقل غرب القرنة 2 العملاق في البلاد من الصيانة قبل حوالي أسبوعين، بينما عطلت الاحتجاجات حقل الناصرية لبضعة أيام في بداية الشهر.

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