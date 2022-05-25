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وزير المالية العراقي: مجموع الديون الخارجية والداخلية يبلغ 99 تريليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-25T14:00:40+0000
وزير المالية العراقي: مجموع الديون الخارجية والداخلية يبلغ 99 تريليون دينار

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، يوم الأربعاء، أن مجموع الديون الخارجية والداخلية للبلاد يبلغ اكثر من 99 تريليون دينار عراقي.

وقال علاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية، وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية"، لافتا الى ان "الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ عام 2003 بدون فوائد او سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".

وبين علاوي، أن "الوزارة اعادت تشكيل الديون المحلية كافة كالتالي: اصبح رصيد الديون المحلية كله بآجال متوسطة او طويلة الأمد بعد اتفاق الحكومة مع البنك المركزي والمصارف العامة في 2020 لتحويل حوالات (سندات) الخزانة الحالية كافة الى قروض لـ 10 و20 سنة، مع سداد للأقساط ابتداءً من آذار 2021 ومعدل فائدة مخفض الى 2٪"، فيما يبلغ مجموع الديون الخارجية والداخلية أكثر من 99 ترليون دينار".

وتابع، أن "مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها الثلاثاء، (5 نيسان 2022) على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022".

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