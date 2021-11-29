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وزير الكهرباء: 3 سنوات تفصلنا عن الاكتفاء الذاتي من الطاقة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-29T11:13:18+0000
وزير الكهرباء: 3 سنوات تفصلنا عن الاكتفاء الذاتي من الطاقة

شفق نيوز/ اعلن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم يوم الاثنين، عن وصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال 3 سنوات.

وقال كريم في مؤتمر صحفي عقده في محافظة النجف وحضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "أمام العراق 3 سنوات فقط للاكتفاء من الكهرباء".

وأضاف وزير الكهرباء؛ أنه "بعد الاتفاق على اكتمال 24 الف ميكا واط الصيف المقبل سيتم اضافة 5000 ميكا واط".

وأشار إلى انه "لم يتبقَ إلا القليل لاكمال الخط التركي و السعودي لتجهيز الكهرباء".

وبشأن المتجاوزين على الشبكة الوطنية؛ بين كريم أن "البيوت التجاوز سيتم ربطها بميزانية كهرباء و ستبدأ الجباية منهم مطلع العام القادم".

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