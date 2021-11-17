وزير الكهرباء يتعهد بحل مشاكل التوليد والتوزيع في كركوك ويعلن "تذليل عقبات"

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء عادل كريم، يوم الأربعاء، مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري جهود دعم وتنفيذ مشاريع للكهرباء في المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان المحافظة وحضره عدد من المديرين العامين والمستشارين وكادر الوزارة بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال وزير الكهرباء عادل كريم في مؤتمر صحفي على هامش الزيارة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة بصدد حل مشاكل التوليد والتوزيع في كركوك وسيكون الصيف القادم افضل بكثير".

واضاف، " كانت هنا مشكلة مع شركة سانير الايرانية التي تعمل على اكمال مشروع محطة الدبس وتم تذليل العقبات والمشروع جار نحو الاكتمال وسيكون هناك زيادة في نسبة التجهيز حال اكتمال مشروع الدبس بـ٣٢٠ ميكا واط".

واشار الوزير الى "حل القضايا العالقة مع الشركات الاجنبية التي تعمل في الدبس وتازة".

من جانبه قال الجبوري، "اننا نجد اهمية كبيرة في زيارة الوزير وكادره الفاعل لبحث المشاكل والتحديات التي تواجه كركوك".

واضاف، ان "كركوك مدينة مهمة ويجب ان تنال اهتمام ودعم اكبر لمواطنيها بعد الاستقرار والاعمار والتعايش الذي تشهده بين جميع مكوناتها".

واكد الجبوري "حاجة كركوك لاكمال محطة كهرباء الدبس وزيادة حصة المحافظة من الشبكة الوطنية والضرر الذي اثر على مواطني كركوك جراء عدم تجهيز الكهرباء من المستثمر في اقليم كوردستان، الى جانب اهمية دعم المحافظة في ايصال الكهرباء والخطوط والمحولات للقرى المهدمة والمناطق المحررة بما يعزز جهود الاستقرار، والعمل على حل ومعالجة مشاكل الاختناقات واثرها السلبي في انتظام ساعات التجهيز وعدالة التوزيع".

وفي مجال الطاقة الشمسية قال وزير الكهرباء، إنه "بتوجيهات من رئيس الوزراء سيتم تجهيز كركوك بـ٢٥٠ ميكا واط بعد تخصيص الاراضي بالتنسيق مع المحافظة التي وعدتنا خيرا".

وتابع، "انقطاعات الصيف كانت بسبب الاعمال الارهابية ومن مجموع ٥١ عملية ارهابية استهدفت المنظومة الكهربائية كان نصيب كركوك ٢٢ عملية وهذا احد اهم الاسباب التي قللت نسبة التجهيز".