وزير الكهرباء يبلغ البرلمان استحالة تشغيل بعض المحطات على الغاز المحلي

شفق نيوز/ استضافت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء، وزير الكهرباء زياد علي فاضل وكادر متقدم من الوزارة ومدير توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط لمناقشة تجهيز الوقود لوزارة الكهرباء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تناول تجهيز وزارة النفط لوزارة الكهرباء بالكاز بكمية تقارب 200 ألف طن في حال انقطاع الغاز الإيراني عن المحطات الكهربائية.

وخلال جلسة الاستضافة، أكد وزير الكهرباء أن المحطات الكهربائية تعمل بأنواع من الوقود، حيث تعتمد بعض المحطات على الغاز الإيراني المستورد والكاز، مثل محطة بسماية والصدر والمنصورية.

وأوضح أن هناك محطات تعمل على أنواع مختلفة من الوقود تشمل الغاز المستورد والمحلي والكاز.

وأشار الوزير إلى أن الوحدات الكهربائية الرئيسية في بغداد، وهي محطات بسماية والصدر والمنصورية، تعتمد بشكل كامل على الغاز الإيراني المستورد، بينما تُستخدم بعض الأجيال الكاز لتشغيلها، وخاصة محطة بسماية، مؤكدا أنه من المستحيل تشغيل هذه المحطات على الغاز المحلي الوطني في الوقت الحالي.