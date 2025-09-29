وزير الكهرباء: نجحنا بتنويع مصادر الطاقة ولدينا اتفاقيات لمحطات توليد جديدة

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الاثنين، النجاح بتنويع مصادر الطاقة، عبر اعتماد الألواح الشمسية، فيما أشار إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء محطات توليد جديدة.

وقال فاضل، خلال جلسة حوارية في ملتقى الاستثمار: "نجحنا في تنويع مصادر ‏الطاقة، وهناك اكثر من مليوني لوح شمسي في البصرة و500 الف لوح في بابل وكربلاء".

وأضاف، بحسب كلمته التي نشرها مكتبه الإعلامي، عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وقعنا اتفاقيات لمحطات جديدة ‏بطاقة 48 ألف ميغاواط لاستيعاب الطلب على الطاقة للسنوات المقبلة".

وتصل احتياجات العراق من الكهرباء إلى 37 ألف ميغاوات، بينما ينتج نحو 26 ألفا حاليا.

ويدين العراق لإيران بمستحقات متأخرة عن واردات الغاز والكهرباء خلال الأعوام الماضية تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تمثل واردات الكهرباء والغاز من إيران ما يصل إلى 40% من إمدادات العراق من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.