وزير الكهرباء: العراق بحاجة الى قرابة 50 ألف ميغاواط

شفق نيوز/ اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، بلوغ حاجة البلاد من الطاقة الى قرابة 50 الف ميغاواط.

وقال وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي عقده اليوم في النجف، قد "بلغ انتاجنا لهذا الصيف 27.55 الف ميغاواط وهو رقم يسجل ‏لأول مرة في العراق".

واستدرك بالقول "لكن بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة وصل احتياج العراق ‏بحدود 48 الف ميغاواط من الطاقة". ‏

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في تموز يوليو 2023، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تكللت بإيصال إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 26 ألف ميغاواط، وهو الإنتاج الأعلى بتاريخ البلد.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.