وزير الكهرباء العراقي يحدد مواعيد الربط مع الأردن ومصر

شفق نيوز/ اكد وزير الكهرباء ماجد محمد حنتوش، يوم الاثنين، المضي في الربط الكهربائي مع الأردن ومصر، لافتاً إلى أن التفضيل بين الدول يأتي وفقا لمصالح البلاد.

وقال حنتوش في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، على هامش الزيارة التي يجريها الوفد الوزاري العراقي الى القاهرة مؤخرا:"نحن في طور الربط الكهربائي الاردني بحدود نقل 300 كم والذي سينجز خلال سنتين ونكمل بعدها الربط مع مصر خلال مدة 3 سنوات".

وأضاف أنه "عندما نقوم بمد الربط الكهربائي لعدد من الدول يتاح لنا أن نفضل بين هذه الدول بما يخدم مصالحنا، بمعنى لو كانت الاسعار تناسبنا من أي دولة سواء كانت ايران او السعودية او سوريا او مصر او الاردن فنحن نختار الاقل والأكثر جودة".

ولفت الى ان "العراق يحتاج في الشتاء الى 10 آلاف ميغا واط وفي الصيف الى 28 الف ميغاواط، اذ نغطيها من خلال الدول التي تمنحنا الاضافة".

وأشار إلى أن "حجم التعاون مع مصر كبير جدا وسنقوم باستثمار الاتفاقيات التي تم توقيعها".