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وزير الكهرباء العراقي يجري مباحثات في طهران لزيادة التعاون في مجال الطاقة 

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-01T13:40:53+0000
وزير الكهرباء العراقي يجري مباحثات في طهران لزيادة التعاون في مجال الطاقة 

شفق نيوز/ وصل وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش، يوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران بزيارة رسمية.

والتقى حنتوش بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والطاقة الإيراني همايون حائري، واستعرض الجانبان سبل توسيع التعاون الثنائي في مجال الكهرباء.

وأشارت الوكالة إلى أن "هذا اللقاء جرى ظهر اليوم السبت في مبنى وزارة الطاقة بطهران؛ حيث قدم الجانبان الايراني والعراقي اقتراحات حول تطوير التعاون المشترك، بما في ذلك صيانة محولات الطاقة وتقليص الأضرار لدى شبكة توزيع الكهرباء في بعض المدن العراقية".

وأضافت أن "المباحثات بين وزير الطاقة الإيراني مع وزير الكهرباء العراقي الزائر اليوم، عقدت بحضور المدير التنفيذي لشركة "توانير" (الشركة الأم لإدارة توليد ونقل الطاقة وتوزيعها في إيران) "محمد حسن متولي زادة"، ومستشار وزير الطاقة الإيراني للشؤون الدولية "محمد علي فرحناكيان" ايضا".

ومن المقرر أن يجري وزير الكهرباء العراقي يوم غد الأحد مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني "رضا اردكانيان".

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