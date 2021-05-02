إيران تعلن تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز الى العراق

شفق نيوز/ شرع وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش في البدء بمباحثات مع وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة في سبيل تسديد العراق الديون المترتبة عليه ازاء صادرات الغاز الإيراني.

واشار وزير النفط الايراني خلال الاجتماع الى اتفاقيتين مهمتين لتصدير الغاز الايراني الى العراق ابرمتا خلال الاعوام الماضية مع وزارة الكهرباء العراقية وقال: انه تم لغاية الان تصدير 27 مليار متر مكعب من الغاز الايراني الى العراق، ، وفقا لما أفادت به اليوم الأحد وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن "رنكنة" قوله: العلاقات قوية جدا بين شعبي وحكومتي ايران والعراق، معربا عن امله بان تؤدي زيارة وزير الكهرباء العراقي لطهران الى تنمية العلاقات بين الجانبين ووزارتي النفط الايرانية والكهرباء العراقية والتي تم تأسيس ركائز جيدة لها في الماضي.

وقال زنكنة: بطبيعة الحال فان تسديد الديون (المترتبة على العراق) ازاء صادرات الغاز (الايراني) يواجه مشاكل لكننا نأمل بان نتمكن من الوصول الى حل في هذا المجال.

من جانبه قال وزير الكهرباء العراقي خلال الاجتماع: ان العلاقات بين ايران والعراق علاقات ممتازة ونسعى لتنميتها يوما بعد يوم.

واشار حنتوش الى اتفاقية صادرات الغاز بين البلدين لتشغيل محطات الكهرباء العراقية وقال: اننا نسعى للوصول الى سبيل لحل مشكلة تسديد المستحقات وان ندفع ثمن الغاز لايران.