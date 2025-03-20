وزير الكهرباء العراقي: معالجة النفايات ستنتج 100 ميغاواط من الطاقة

شفق نيوز/ كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الخميس، أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معالجة النفايات سيبغ 100 ميغاواط، فيما بين أن كمية النفايات التي ستتم معالجتها هي 3 آلاف طن يوميا.

وقال فاضل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بعد إطلاق العمل التنفيذي لمشروع محطة توليد الطاقة من النفايات في ‏النهروان ببغداد، إن "هذا المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة للوضع البيئي في العراق ومستويات التلوث في ‏العاصمة بغداد، حيث تم تشكيل فريق مشترك من هيئة الاستثمار ووزارة الكهرباء وأمانة بغداد بتوجيه ‏من دولة رئيس الوزراء، لوضع رؤية متكاملة لمشاريع إنتاج الطاقة من النفايات".

وأضاف "كان هذا المشروع في السابق حبيس الادراج، لكن بمتابعة حثيثة من رئيس الوزراء ‏والفريق المشترك، نجحت الحكومة بالمضي في أول مشروع حقيقي لمعالجة النفايات والاستفادة منها في ‏إنتاج الطاقة"، مشيراً إلى "توقيع عقد مع شركة شنغهاي الصينية (‏Sus‏) لتنفيذ أول نموذج وتجربة في ‏العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا، وتوليد طاقة تقدر بـ 100 ميغاواط في منطقة ‏النهروان".

وأوضح أن "النفايات تعد مصدراً كبيراً للتلوث، ليس فقط في الأجواء بل حتى عند حرقها وطمرها في ‏الأرض، مما يسبب تلوثاً في التربة والهواء والمياه الجوفية"، مؤكداً أن "المشروع سيعالج النفايات ‏بطريقة حديثة عبر تقنية الحرق التام عالي الكفاءة لإنتاج طاقة كهربائية تغذي المناطق القريبة".

وأشار إلى أن "المشروع سيحول مواقع طمر النفايات من بؤر للتلوث البيئي إلى مواقع طمر صحية ‏تعالج التلوث وتنتج طاقة في آن واحد"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء وجه جميع المحافظين بالمضي في ‏تهيئة أراضٍ ومواقع طمر صحية لإنشاء محطات مماثلة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق اليوم الخميس، العمل التنفيذي في مشروع محطة توليد الطاقة من النفايات سعة (100) ميغاواط في منطقة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد.

ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

وكان العراق، وقع في كانون الأول/ أكتوبر 2024، اتفاقا مع تركمانستان، لاستيراد الغاز بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من يوميا، عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، لكن لم يبدأ العمل به الآن بسبب مشاكل فنية، كما أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا.

يسعى العراق لإيجاد حلول بديلة في الحصول على الغاز لتأمين حاجة محطاته الكهربائية من الوقود، وذلك بعدما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد في استيراد تلك المادة من إيران.

وتدور مفاوضات خلال هذه الآونة مع الجزائر وقطر، لاستيراد العراق الغاز المسال، وفق عقود قد تكون متوسطة الأجل (3-5 سنوات)، وفقا لمصدر في وزارة الكهرباء العراقية.

وسيبدأ استيراد الغاز المسال بمجرد انتهاء العراق من تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، والتي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

كما ويتحرّك العراق نحو مضاعفة قدرات استيراد الكهرباء من تركيا، لتأمين الإمدادات اللازمة للمحافظات الشمالية.

وتبلغ قدرات خط الربط الحالي بين البلدين نحو 300 ميغاواط، يهدف العراق لمضاعفتها إلى 600 ميغاواط في الصيف المقبل.