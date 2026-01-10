وزير الكهرباء العراقي: لدينا مشاريع لانتاج أكثر من 60 الف ميغاواط من الطاقة

شفق نيوز - بغداد

قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، إن الوزارة لديها مشاريع قيد التنفيذ اضافة الى إبرامها اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية لانتاج اكثر من 60 الف ميغاواط في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال معرض ومؤتمر "طاقة العراق" الدولي الـ11، على أرض معرض بغداد الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

وتستمر أعمال المعرض، للفترة من 10 ولغاية 12 كانون الثاني 2026، بإشراف من وزير الكهرباء.

وقال الوزير في كلمة له خلال افتتاح المعرض، إن "الحكومة وضعت ملف الطاقة في صدارة أولوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وعملت وزارة الكهرباء على تنفيذ رؤية متكاملة شملت تأهيل المحطات، وإطلاق مشاريع إنتاجية واستثمارية جديدة قيد التنفيذ بطاقة تقارب 15 ألف ميغاواط، إلى جانب توقيع اتفاقات استراتيجية مع شركات عالمية لإنشاء محطات جديدة بطاقة 48 ألف ميغاواط تعتمد على الوقود المحلي" .

وأوضح أن الوزارة "استكملت مشاريع الدورات المركبة المتوقفة، ما سيسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق طاقة إضافية من الوقود نفسه دون زيادة في الاستهلاك، فضلاً عن تطوير شبكات النقل وتنفيذ الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلا عن محطات الطاقة الشمسية التي يجري تنفيذها حالياً في عدة محافظات عراقية".

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، إن وزارة الكهرباء تمضي لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وفق خطة طموحة تتجاوز 57 الف ميغاواط عبر مشروع (سيمنز وGE).

وأضاف أن هناك حوارات ونقاشات مع الشركات العالمية لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر ضمن الحقول والرقع الاستكشافية، ونأمل تعزيز هذا التوجه من خلال المؤتمر، مردفا بالقول: ذهبنا باتجاه إنشاء منصة ثابتة لتأمين احتياج العراق من الغاز عبر الاستيراد أو التصدير مستقبلا.

وأشار السوداني إلى أن وزارة الكهرباء ماضية باتجاه الطاقة المتجددة على مستوى المشاريع الكبيرة والصغيرة، منوها الى أن هناك خطة على مستوى الاقضية والنواحي في بغداد والمحافظات للتحول الى الطاقة المتجددة، ومن المؤمل تنفيذها بالصيف القادم.

و يشهد المعرض في نسخته الحالية مشاركة أكثر من 450 شركة محلية ودولية تمثل 16 دولة. ويوفر المعرض منصة متقدمة لبحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والشركات العالمية، فضلاً عن استعراض أحدث التقنيات والحلول المتطورة في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، بما يسهم في دعم خطط الحكومة لتطوير البنى التحتية لقطاع الطاقة وتنويع مصادرها.