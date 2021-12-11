وزير: العراق يستهدف الوصول إلى انتاج الذروة من النفط والغاز

شفق نيوز/ قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، إن بلاده تستهدف الوصول إلى الذروة في عملية إنتاج النفط والغاز.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفال الذي أقيم في حقل مجنون في محافظة البصرة ، ووضع حجر الاساس لمشروع استثمار الغاز الحامضي بهذا الحقل بطاقة 155 مقمق ، وافتتاح بنايتي هيئة انتاج وتطوير حقل مجنون النفطي ، والسيطرة الالكترونية في الحقل والمجهزة بأحدث أجهزة ومعدات وبرمجيات متابعة ومراقبة الإنتاج، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم السبت.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن عمليات التطوير ومستوى الانجاز المتحققة خلال ثلاث سنوات وستة اشهر من العمل هو انجاز كبير وبجهد وطني، يعد من العلامات الفارقة في صناعة النفط العراقية ، ، مشيرا الى نجاح الجهد الوطني في تنفيذ التزامه امام الحكومة العراقية للوصول إلى الطاقات الانتاجية ، وتقليل الكلف بنسبة 30 ٪.

وأكد إسماعيل ان العراق يستهدف الوصول إلى انتاج الذروة ، منوهاً إلى انه وبسبب فرض قيود الانتاج تم تغيير الاستراتيجية الى انتاج النفط الخفيف لتحقيق ايرادات مالية لخزينة الدولة .

واضاف ان حقل مجنون يسهم بتوفير كميات جيدة من وقود الغاز لاستخدامات تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بهذا النوع من الوقود النظيف ، فضلاً عن انتاج الغاز السائل والمكثفات. حيث نسعى الى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة للعمليات النفطية في الحقل .

بدوره قال مدير هيئة حقل مجنون ضياء اللعيبي ان عمليات تطوير الحقل تأتي ، وفقاً لخطط وبرنامج الوزارة وشركة نفط البصرة ، مشيرا الى نجاح الهيئة في حفر (40) بئراً ، والمباشرة بحفر بئر جديد يسهم بتعزيز انتاج الحقل .