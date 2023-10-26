وزير: العراق منفتح على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بقيمة 100 مليار دولار

شفق نيوز/ أكد وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي، يوم الخميس، انفتاح البلاد على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر المستدام بقيمة تحول تصل 100 مليار دولار لغاية العام 2035، مؤكدا اهمية دعم طموح العراق للتحول نحو هذا النوع من الإقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.

ودعا الوزير خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي، إلى "اهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية والتنسيق المشترك، وتوفير الميزانيات المطلوبة سواء من الصناديق الدولية ام الوطنية لضمان تنفيذ عالي المستوى لاستراتيجيات وزارة البيئة والأولويات والمشاريع المخطط لها مع مختلف الجهات الوطنية والدولية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام والتصدي لآثار التغير المناخي".

وأشار إلى وضع الحكومة العراقية موضوع البيئة والمناخ والمياه ضمن أهم الأولويات في أجندتها، والجهود مستمرة من جميع القطاعات لمواجهة هذه المشكلة ووضع أُسس التكيف اللازمة.

ونوه الوزير إلى أن "وزارة البيئة أكملت استراتيجية جديدة للبيئة للمدة من 2023-2030 ، وهي استراتيجية عامة للبلاد تهدف الى تحسين البيئة، وتأخذ بنظر الاعتبار التحديات الحقيقية في المنطقة الناتجة عن تأثيرات المناخ وشح المياه، وضرورة التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر الذي يُعد اقتصاداً سانداً لاقتصادنا الحالي المبني على الوقود الأحفوري".

وتابع ئاميدي القول إن "وزارة البيئة تقود موضوع الاقتصاد الأخضر، وانفتاح العراق على الاستثمار في هذا الجانب، و بقيمة تحول تصل الى 100 مليار دولار الى سنة 2030 و 2035 ، وتخصيص بعض الميزانيات اللازمة في الموازنة الوطنية لدعم هذا التوجه الذي يهدف الى تحسين البيئة في العراق، وتشجيع تبني مشروع بقيمة مليار دولار للبدء و لتحفيز التحسن البيئي الشامل والاقتصاد الأخضر في البلاد".