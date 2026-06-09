وزير الطاقة الأميركي: حركة الملاحة بمضيق هرمز تزداد بشكل ملحوظ

شفق نيوز- واشنطن

قال ⁠وزير ‌الطاقة الأميركي، كريس رايت، يوم ⁠الثلاثاء، إن حركة ⁠الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة "ملحوظة للغاية" في ظل الحرب ⁠مع إيران.

وأدلى رايت بهذه ‌التصريحات خلال مؤتمر للمجلس ⁠الأطلسي، مضيفاً أن الأمر ⁠سيستغرق ‌عدة أشهر للعودة إلى ‌التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب.

وأمس الاثنين، تعهدت إيران، بالحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز، منتقدة في الوقت نفسه عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على أفراد وكيانات متورطة في سعي طهران لفرض "سيادتها" على هذا الممر المائي الحيوي.

وتحول مضيق هرمز خلال الحرب الأخيرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى إلى أكثر من مجرد ممر مائي حيوي، بعدما برز باعتباره ورقة ضغط إستراتيجية تمس الأمن والطاقة والتجارة العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي إلى أزمة في مضيق هرمز أثرت تداعياتها الاقتصادية على العالم، في حين فرضت الولايات المتحدة حصاراً مشدداً على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك المطلة على المضيق، الذي يعد الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.