وزير الطاقة الأردني: نعمل على زيادة الكهرباء المصدرة للعراق

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، يوم السبت، حرص بلاده على زيادة تجهيز الطاقة الكهربائية المصدرة للعراق، من خلال خط الربط بين البلدين في الرطبة والقائم.

وقال الخرابشة خلال استضافته في جلسة حوارية عقدت ببغداد، تحت عنوان "تكامل الطاقة الإقليمي: فرص التعاون بين العراق والأردن في التحول المستدام" وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن مشاريع ربط الطاقة ليس مؤقتة، وأن جميع الدول تحاول تطوير قطاع الطاقة وحسب المؤشرات العالمية أن العالم سيذهب بعد 20 سنة إلى الطاقة الخضراء".

وبين أن "الربط الكهربائي ليس التجهيز الكهرباء انما تبادل الطاقة بين الدول، وأن الأردن مرتبط مع العراق بتزويد منطقة الرطبة والقائم بالكهرباء ونعمل على زيادة الكهرباء المصدرة للعراق".

ولفت إلى أن "كلفة انتاج الطاقة الكهربائية في العراق أقل من كلفة إنتاج الطاقة في الأردن"، مبيناً أن "العالم كله يحتاج إلى الطاقة الخضراء وأن شبكات الربط قد تصل الطاقة إلى أوروبا".

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، سفيان البطاينة، قد أعلن يوم الأحد 17 آب/أغسطس، عن تجديد عقد تزويد الطاقة إلى العراق لمدة عام إضافي، وذلك قبيل انتهاء العقد الحالي في أيلول/سبتمبر.

وبحسب البطاينة، فإن القرار يأتي لضمان تغطية احتياجات منطقة الرطبة العراقية من الكهرباء لحين تشغيل خط الربط المشترك بجهد 400 كيلوفولت.

ويشكل التزويد الكهربائي الأردني للعراق متنفساً في فصل الصيف، إذ تشهد مدن عراقية زيادة ملحوظة في استهلاك الكهرباء، ما يتطلب مصادر دعم إضافية.

ووُضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وهو من بين المشاريع التي خلصت إليها قمة أردنية مصرية عراقية عقدت في منطقة البحر الميت الأردنية، أوصت بالعمل على بناء التكامل الاقتصادي المشترك في قطاعات الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.