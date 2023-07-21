وزير الطاقة اللبناني يزور العراق لإبرام اتفاق جديد بشأن تزويد بلاده بالنفط ومشتقاته

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، اليوم الجمعة، زيارة الى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارته ووزارة النفط العراقية بشأن تزويد لبنان بالمشتقات النفطية، وفقا لما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقالت الوكالة في خبر بثته اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني وبمتابعة حثيثة من الوزير فياض والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية .

هذا بالاضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لإستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان، بحسب الوكالة.

وثالت الوكالة ايضا سيتم التوقيع على مذكرة التفاهم الاولية في وزارة النفط العراقية بين الوزيرين فياض وعبد الغني، على ان يصار لاحقاً الى اعداد مشاريع العقود اللازمة والسير بها حسب الأصول .

هذا ويعود الوزير فياض مساء الى العاصمة بيروت، على ما افاد مكتبه الاعلامي.