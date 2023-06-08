وزير الطاقة السعودي يعلن بدء تنفيذ الربط الخليجي الكهربائي مع العراق: حلم تحقق

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وفيما بيّن أن هذا المشروع "حلم" تحول الى حقيقة، أكد ان مشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي المباشر سيضيف في سعته الاولية 1000 ميكا واط لشبكة الطاقة العراقية.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في كلمة متلفزة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "نحتفل اليوم ببدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق والتي وقع عقد تنفيذه على هامش قمة جدة للأمن والتنمية والذي يمثل أحد المشروعات التي تهدف الى تعزيز أواصر التعاون المختلفة بين دول مجلس التعاون والعراق".

وأضاف الوزير السعودي أن "ما يجمعنا أوسع واشمل من كونها انابيب وخطوط كهرباء"، مبينا أن " الربط الكهربائي هو محقق لتعزيز امن الشبكات المرتبطة باستقرارها وتعظيم الفوائد الاقتصادية وادماج مصادر الطاقة المتجددة بما يسهم بإنتاج سوق إقليمية ونطمح ان تكون سوقا دولية لتبادل الطاقة الكهربائية وتصديرها

وتابع الوزير أن "الربط الكهربائي مع العراق كان حلماً وأصبح واقعاً لان الموضوع كان معطلاً ومتأخراً لفترة طويلة وتحقق بتعاون الاخوان في الجانب العراقي،

وبيّن وزير الطاقة السعودي "أما فيما يخص مشروع الربط العراقي السعودي المباشر فانه يجري تنفيذ مبادئ اتفاق الربط الموقعة بين الجانبين وكان لدينا اجتماع مطولا مع وزير الكهربائي وشركة اكوا في شهر رمضان ولا زلنا نتابع الموضوع ومنذ حوالي أسبوعين عقد اجتماع للجنة السعودية العراقية المشتركة حيث يمتد من مدينة عرعر شمال المملكة الى اليوسفية غربي بغداد وتبلغ سعته الأولية 1000 ميكا واط".