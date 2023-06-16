وزير الطاقة السعودي من بغداد: منظمة أوبك حققت غاياتها

شفق نيوز/ أكد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، يوم الجمعة، أن منظمة اوبك قد "حققت غاياتها" و"حافظت" على استقرار سوق الطاقة.

وقال بن سلمان في كلمة له خلال احتفالية ذكرى تأسيس منظمة أوبك التي اقيمت في بغداد، اليوم، "نشكر العراق على حفاوة الاستقبال"، مؤكدا أن "أوبك كان لها دور فاعل في إنشاء صندوق أوبك للدول النامية".

وأضاف أن "منظمة أوبك حققت غاياتها"، مشيرا إلى أن "أوبك بلس حافظت على استقرار أسواق الطاقة".

من جانبه قال وزير النفط الكويتي بدر الملا في كلمة له أيضاً خلال الافتتاحية، "نشكر العراق على استضافته احتفالية ذكرى تأسيس أوبك ونشيد بأجواء الترحيب"، مشيراً إلى أن "أوبك تمثل ركيزة مهمة في مجتمع الطاقة بالعالم".

وأضاف أن "أوبك تؤكد التزامها باستقرار الأسواق العالمية"، مبينا أن "أوبك تعمل مع 10 دول من خارجها من أجل الاستقرار النفطي".

وفي وقت سابق أعلن وزير النفط العراقي عزم أعضاء منظمة أوبك توقع مذكرة إعلان "تأسيس أوبك في بغداد" لمناسبة مرور 63 عاماً على تأسيسها.