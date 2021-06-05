وزير الطاقة الروسي متفائل بزيادة الطلب على النفط

شفق نيوز/ توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يوم السبت، تزايد الطلب على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، على خلفية المفاوضات الجارية بين امريكا وايران بشأن الاتفاق النووي، وعودة العديد من دول العالم لتخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كورونا.

وقال نوفاك في مقابلة مع CNBC الاخبارية الاقتصادية، إنه "فيما يتعلق بالطلب على الصادرات النفطية، يمكننا أن نرى أنه يتعافى وتقديراتنا فيما يتعلق بعام 2021 أكثر تفاؤلاً اليوم عما كان عليه الحال في بداية العام".

وأضاف "على الرغم من أننا شهدنا موجة جديدة من الإغلاقات في عدد من الدول، وعدداً ضخماً من الإصابات في دول مثل الهند، إلا أننا نشهد أيضاً تزايد عدد الرحلات الجوية بنسبة تصل إلى 70%، كما أن النقل البري تعافى تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتفتح الحدود ونرى ذلك بالفعل".

وتابع نوفاك "نحن أكثر تفاؤلاً بشأن الطلب ولذلك اتخذنا قرارات بزيادة الإنتاج في مايو/ آيار ويونيو/ حزيران ويوليو/ تموز"، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بمنظمة أوبك+ فحسب "حيث أن السعودية ستعود إلى إنتاجها الذي خفضته في فبراير/ شباط".

ولفت إلى أنه "من المرجح أن تضيف عودة إيران مزيدا من الإنتاج إلى سوق النفط، والكثير من العوامل التي يجب أن تأخذها السوق في الاعتبار، أولا وقبل كل شيء نحن ندرك المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة و إيران بشأن عودة أميركا إلى الصفقة النووية ورفع الحظر، ومن المرجح أن يضيف هذا مزيدا من الإنتاج إلى السوق".

وبين الوزير الروسي "ثانيا لم نتخذ قرارا بشأن صفقة أوبك+ المعلقة منذ الأول من أغسطس/ آب حول حجم الإنتاج من أغسطس/ آب وهنالك عوامل أخرى تؤثر على المشهد فعلينا أن نراقب الوضع عن كثب وأن نتخذ قرارا خلال شهر وفيما يتعلق بالأسعار فهي تتماشى مع الوضع الراهن وحسب تقييم السوق".