وزير الطاقة التركي يصل بغداد ويعقد مباحثات بشأن النفط والغاز

شفق نيوز/ وصل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان، اليوم الأحد، الى العاصمة بغداد، حسبما أعلنته في بيان وزارة النفط العراقية.

وقالت الوزارة في بيانها، إن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد استقبل ارسلان والوفد المرافق له.

ووفقا للبيان، فقد جرى خلال اللقاء عقد اجتماع تم فيه بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النفط والغاز والطاقة .

وهذا حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج والمديرون العامون لشركة تسويق النفط وشركة نفط الشمال والدائرة الاقتصادية والدائرة القانونية، وفقا للبيان.

وكانت تركيا قد وأوقفت التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.

وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).

وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.

ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة مطلع العام 2025 إلى "خفض سعر النفط".