بدء المباحثات العراقية - التركية في قطاع النفط والطاقة بالعاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الأربعاء، بدء المباحثات العراقية- التركية في قطاع النفط والطاقة وذلك في العاصمة بغداد.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار، وفقا لما أعلنته الوزارة في بيان.

وذكرت الوزارة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع النفط والطاقة وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك.

وأوضح البيان أن الجانبين عقدا اجتماعاً ضم المسؤولين في وزارتي النفط العراقية والطاقة والموارد الطبيعية التركية لبحث المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك ، الى جانب تعزيز افاق التعاون الثنائي في جميع المجالات وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة .

هذا ومن المؤمل ان يلتقي الوزير الضيف خلال زيارته الى بغداد بعدد من المسؤولين في الحكومة، بحسب البيان.