وزير الطاقة التركي: سنبدأ خلال هذا الأسبوع تشغيل خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا

شفق نيوز أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم الإثنين، عزم بلاده استئناف تشغيل خط أنابيب نقل النفط من العراق إلى تركيا الاسبوع الجاري، وفقاً لما اوردته "سكاي نيوز عاجل".

وقال بيرقدار، إن "خط أنابيب نقل النفط من العراق أصبح جاهزا من اليوم".

وقيل أيام، قال بيرقدار إن خط أنابيب تصدير النفط من شمال العراق عبر تركيا سيكون جاهزاً لاستئناف العمليات قريباً بعد إجراء فحوص لصيانة الخط وإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

وذكر بيرقدار أن فحص خط أنابيب النفط قد اكتمل وسيكون جاهزاً «من الناحية الفنية» للتشغيل قريباً.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

ولم يتوصل وزيرا النفط العراقي والتركي الى اي اتفاق على استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان، خلال زيارة الوزير العراقي الى انقرة يوم يوم الثلاثاء، 22 / 8 / 2023.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة قولها، إن "وزيري النفط العراقي والتركي لم يتوصلا لاتفاق على استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان العراق".

واوضحت ان "الوزيرين اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات في المستقبل".