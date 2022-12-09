وزير: الصين أبرز مستوردي النفط العراقي ولمسنا منها رغبة لتوسيع آفاق التعاون

شفق نيوز/ ذكر وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الجمعة، بأن الصين أبرز مستوردي النفط الخام العراقي وانها تسعى لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة بين بكين وبغداد.

وجاء حديث وزير النفط في تصريح أورده مكتبه الإعلامي خلال مرافقته لرئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني لحضور القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض.

وقال عبد الغني، إن حكومة السوداني تسعى الى تحقيق علاقات تعاون متوازنة مع الجميع ، وبما يخدم المصالح المشتركة .

وأكد أن العراق منفتح في علاقاته على الجميع ويمتلك علاقات وتعاونا متميزاً مع الدول العربية ودول الجوار والولايات المتحدة والصين والهند واليابان ودول قارة اسيا وافريقيا واوروبا والدول الصديقة الاخرى ، ويسعى الى تعزيز وتوسيع افاق التعاون وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ، وتطوير قطاع النفط والطاقة والتنمية المستدامة .

واعتبر عبد الغني الصين قوة اقتصادية لا يُستهان بها ، وهي من اكبر الدول المستهلكة للنفط ، وتعد من بين ابرز مستوردي النفط العراقي ، مردفا بالقول لمسنا بوجود رغبة كبيرة لدى الجانب الصيني لتوسيع افاق التعاون في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة والمحاور الاقتصادية الاخرى .

واشار، الى ان السوق الاسيوية واعدة ، وتشهد نمواً رغم التحديات الصحية والامنية والتوترات السياسية التي تواجه الاقتصاد العالمي .

وتابع وزير النفط بالقول "اننا نعمل ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " وتحالف "اوبك بلس " الى تحقيق استقرار الاسواق النفطية العالمية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ، والوصول الى اسعار مرضية للمنتج والمستهلك".