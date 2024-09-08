وزير الصناعة والنقل المصري يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري ، الفريق كامل الوزير، صباح اليوم الأحد، الى العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان اليوم، ان وزيرها رزاق محيبس السعداوي استقبل الفريق كامل الوزير في مطار بغداد الدولي.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد اجرى في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي زيارة رسمية شملت مصر وتونس.

وأكد السوداني خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص العراق في التعاون والانفتاح على الشركات المصرية، خصوصاً مجالاتِ الإسكان والزراعة وإدارة المياه، مشيراً إلى استمرار العمل في اللجنة العراقية المصرية المشتركة، ومتابعة سيادته المباشرةِ لما تحرزه من تقدّم، لاسيما التعاون في الصناعات النفطية التحويلية.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي ، إجمالي الصادرات المصرية الى العراق لمستوى 308 ملايين و553 ألف دولار فى الفترة من كانون الأول/ يناير وحتى آيار/ مايو الماضى، حيث بلغت ارتفاعا الى 274 مليون و73 ألف دولار، في نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت 34 مليونا و480 ألف دولار.

كما أشارت بيانات الجهاز الى أن واردات مصر من العراق سجلت أيضا ارتفاعا طفيفا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية نحو 4 ملايين و105 آلاف دولار فى الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل مليوني و357 ألف دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2023، بزيادة بلغت مليون و 748 ألف دولار.