وزير الصناعة: العراق لا يمتلك خامات حديد صالحة للإنتاج ونعتمد على الاستيراد

شفق نيوز/ ذكر وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم، يوم الأربعاء، أن البلاد لا تمتلك خامات حديد صالحة للإنتاج، وان الاعتماد حاليا يكون على المستورد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش افتتاح مصنع الصبّ المستمر في الشركة العامة للصناعات الفولاذية بالعاصمة بغداد.

وقال الوزير في المؤتمر، إن "صناعة الحديد صناعة أساسية لأي تنمية اقتصادية"، مستدركا القول، إن العراق لا يملك خامات حديدية صالحة لصناعة الحديد، وما نمتلكه من خامات هي في منطقة الحسينيات في غرب العراق، ونقاوتها لا تصل أكثر من 30% ، ونحتاج إلى أكثر من 60 - 70% لإنتاج الحديد الاسفنجي".

وأضاف أن خطة الوزارة في هذا المجال هي توفير المادة الأولية سواء في قطاع الإنشاءات (حديد التسليح)، والقطاعات الاخرى، مشيرا الى أنه "نُركِّز على نقطتين السكراب الموجود لدينا والسكراب المستدام في انتاج الحديد".