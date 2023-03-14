وزير الصناعة: العراق الأول على مُستوى العالم في احتياطي الكبريت

شفق نيوز/ عدّ وزير الصناعة والمعادن العراقي خالـد بتّـال النجـم، يوم الثلاثاء، العراق أنه الأول على مُستوى العالم في احتياطي الكبريت.

جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه الرسمي اليوم، وفد شركة جيوتك الإماراتية للتباحُث حول سبُل التعاون والشراكة في مجال صناعة الكبريت بحضور مُدير عام الشركة العامة لكبريت المشراق ومُعاون مُدير عام دائرة الإستثمارات في الوزارة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وأضاف البيان أن الوزير ناقـشَ إمكانيات الشركة الإماراتية ورغبتها وإهتمامها بالشراكة مع وزارة الصناعة لتنفيذ مشروع استخراج وإنتاج الكبريت المُصفى، وأستمعَ إلى عرض عن إمكانيات ونشاطات الشركة ومشاريعها في مُختلف دول العالم .

وأوعـزَ الوزير بتقديم البيانات والمعلومات الكاملة عن تأسيس وعمل الشركة الإماراتية وخُطتها للعمل في هذا المشروع ، كما وجهَ الشركة العامة لكبريت المشراق بإبداء كافة التسهيلات للشركة الإماراتية ودعوتها لزيارة الشركة في مُحافظة نينوى والإطلاع على واقع الحال والتفاوض بغية التوصُل إلى صيغة للتعاون والشراكة مُجدية فنياً وإقتصادياً بإعتبار أنَّ صناعة الكبريت من الصناعات والمشاريع الإستراتيجية في مُحافظة نينوى التي تحظى بأولوية في البرنامج الحكومي ولها آثر كبير في توفير فُرص العمل وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وأكد النجم دعمه الكامل لتطوير صناعة الكبريت إنطلاقاً من أهميتها الإستراتيجية للبلد ولاسيما أنَّ العراق الأول على مُستوى العالم في إحتياطي الكبريـت .