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وزير الزراعة يعلن قرب إطلاق قروض بمبلغ 150 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-23T07:51:52+0000
وزير الزراعة يعلن قرب إطلاق قروض بمبلغ 150 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الأحد، عن قرب المباشرة بالقروض الزراعية بمبلغ (150) مليار دينار.

واستمع الخفاجي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى معاناة ومشاكل فلاحي محافظة المثنى، بشأن الوقود والتسويق وتوفير المستلزمات الزراعية مثل المرشات والمكننة الزراعية.

وأعلن الخفاجي، منح المثنى، 10 مرشات، اضافة الى الحصة الرئيسية، للاسهام بتنفيذ الخطط الزراعية ورفع نسب إنتاج المحاصيل الاستراتيجية. وتعهد وزير الزراعة، بتذليل الملفات التي طرحها الفلاحون، ومنها المستحقات المالية، لافتا إلى قرب المباشرة بالقروض الزراعية بمبلغ (150) مليار دينار والذي سيشمل اغلب المشاريع الزراعية.

وبيّن الخفاجي، أن هناك تعليمات ستتيح استيراد الآليات الزراعية، إضافة للمعدات التي توفرها التجهيزات الزراعية، مؤكدا ان الوزارة ماضية بدعم القطاع الزراعي ومد يد العون للفلاحين.

ووصل الخفاجي، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى محافظة المثنى، حيث عقد فور وصوله اجتماعا مع عدد من ممثلي الفلاحين في المحافظة، في مبنى مديرية الزراعة.

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