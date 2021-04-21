وزير الزراعة يدعو إلى منع دخول 21 سلعة تستهدف المنتج الوطني

شفق نيوز / دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، يوم الأربعاء، الأجهزة الأمنية كافة إلى منع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد، عادا دخول هذه السلع استهدافا للمنتج الوطني.

وأهاب الخفاجي، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، بهيئة المنافذ الحدودية وقيادات العمليات وجهاز الأمن الوطني والجريمة المنظمة، بـ"تشديد إجراءات منع دخول المنتجات الزراعية الموفرة محليا والتي تدخل تهريبا، حفاظا على الاقتصاد الوطني".

وأبدى وزير الزراعة، مخاوفه من "الأنباء التي تتوارد من بعض المنافذ والسيطرات التي أشرت فيها نوعا من التراخي وعبور كميات من المنتجات الزراعية المهربة مثل الدجاج اللاحم والدجاج الحي والمجمد والمقطعات، فضلا عن عدد من المحاصيل الزراعية ومنها محصول البطاطا".

وأكد الخفاجي في بيانه، أن "هذه المواد المهربة هي غير خاضعة للفحص المختبري، والتي قد تكون مصابة أو غير صالحة للاستهلاك البشري".

وأوضح أن "المواد الموفرة حاليا تبلغ (٢١) مادة نباتية وحيوانية ومنها (البطاطا والخيار والباذنجان والفلفل والخس والجزر والشجر والشلغم والشونذر والبصل والنبق والعسل والثوم والباقلاء الخضراء والتمور والأسماك والدجاج الحي والدجاج المجزور وبيض المائدة واللهانة والقرنابيط)".

واشار الخفاجي، إلى أن "أسعار المنتج المحلي بدأت بالانخفاض بالتزامن مع وفرة الانتاج لعدد من المحاصيل الزراعية، فضلا عن الدجاج اللاحم وبيض المائدة والأسماك".

ونفى وزير الزراعة، أنباء "فتح استيراد مقطعات الدجاج بالتزامن مع وفرة الدجاج المحلي وفتح خطوط لانتاج المقطعات في المجازر المحلية"، مبينا أن "الوزارة توازن ما بين حماية المنتج من جانب، وحماية المستهلك من جانب آخر".