وزير الزراعة: محصول الحنطة تجاوز 4 ملايين طن والحكومة قررت استثماره

شفق نيوز/ اعلن وزير الزراعة عباس العلياوي يوم الخميس، تجاوز انتاج محصول الحنطة للموسم العالي 4 ملايين طن.

وقال العلياوي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "المساحات المزروعة رسميا بالعراق بلغت نحو 8 ملايين دونم حيث توزعت على نحو 4 ملايين دونم في الاراضي الصحراوية، و 2.5 مليون دونم اخرى في الأراضي المروية، وفي الفترة الأخيرة تم زراعة بنحو 1.5 مليون دونم في الكثير المحافظات العراقية".

وأضاف الوزير؛ ان "إنتاج محصول الحنطة خلال الموسم الحالي تجاوز 4 ملايين طن ولذلك ان الحكومة قررت استثمار المحصول وتسليمها وفق الخطة الزراعية".