وزير الزراعة العراقي يؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي للحنطة ويحصي عدد النخيل

شفق نيوز / أكد وزير الزراعة محمد الخفاجي، يوم الجمعة، أن عدد النخيل في العراق بلغ ١٩ مليون نخلة، فيما أشار إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من محصول الحنطة خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال حديث وزير الزراعة محمد الخفاجي مع قناة العراقية الإخبارية، وفق بيان ورد من مكتبه الإعلامي، وتلقته وكالة شفق نيوز.

وقال الخفاجي، بحسب البيان، إن "الزيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت بناء على دعوة رسمية جرى خلالها الاتفاق حول الروزنامة الزراعية وضبط الحدود والحد من عمليات التهريب".

وأضاف "حققنا الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، والانتاج سيصل إلى 4 ملايين طن خلال هذا العام"، مشيرا إلى أن "عدد النخيل في العراق يبلغ 19 مليون نخلة"

ولفت وزير الزراعة، إلى أن "التوجه باستخدام منظومات الري الحديثة الثابت والتنقيط وهذا سيوفر للعراق اكثر من 40‎%‎ من استهلاك المياه".

وتابع "لدينا أكثر من 6 الاف مشروع دواجن في عموم البلاد يبلغ عدد العاملين فيها اكثر من 600 الف شخص".

ونوه الخفاجي، إلى أن "وباء انفلونزا الطيور جاء بسبب الدجاج البياض المهرب واثر بشكل كبير على انتاجية الدجاج وبيض المائدة مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بالأسعار".

وختم الوزير حديثه بالتشديد على مديريات الزراعة والبلديات لـ"تطبيق قانون حماية الانتاج الزراعي بغية الحفاظ عدى الاراضي الزراعية وعدم تجريفها"، موضحا أن "لا صلاحية للوزارة على مديريات الزراعة بعد نقل الصلاحيات للمحافظات عام 2016".