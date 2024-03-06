وزير الزراعة العراقي يُطمئن بسلامة جميع المواشي في الباخرة "الكويت"

شفق نيوز/ وجّه وزير الزراعة عباس جبر المالكي رسالة اطمئنان الى المواطنين العراقيين بخصوص الباخرة الكويتية المحملة بـ19 ألف رأس من الماشية قادمة من البرازيل الى العراق.

وقال الوزير في رسالته، "لقد اكملت كوادرنا الطبية البيطرية اجراءات الفحص الطبي الميداني كافة، وثبت خلو جميع الحيوانات من اية امراض وبائية فضلا عن إتمام إجراءات دخولها كافة للموانىء العراقية باتجاه تفريغها، ومن ثم إدخالها الاراضي العراقية".

وأكد على "اتخاذ الإجراءات كافة التي تحفظ أمنه وسلامته وتوفير جميع المحاصيل النباتية والحيوانية في الاسواق العراقية بأسعار مقبولة، وبما يمنع حدوث حالة شحّة في اية بضاعة أو سلعة غذائية وزراعية مع الاخذ بنظر الاعتبار المحافظة على مصالح المنتجين المحليين".

و تحدث مسؤولون في قطاع الموانئ، عن رائحة كريهة غزت مدينة كيب تاون السياحية في جنوب إفريقيا مع رسو سفينة محملة بآلاف من رؤوس الماشية ذات الرائحة المقززة، هذا وواصلت السفينة رحلتها إلى العراق في شهر شباط الماضي.

ورست السفينة، التي انطلقت من البرازيل وتحمل على متنها نحو 19 ألف رأس من الماشية، في كيب تاون، وتسببت في انبعاث رائحة كريهة في وسط المدينة.