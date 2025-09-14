وزير الزراعة العراق لا يستبعد رفع الحظر عن استيراد البيض

شفق نيوز - بغداد

لم يستبعد وزير الزراعة عباس جبر المالكي، يوم الأحد، امكانية رفع الحظر عن استيراد بيض المائدة، او تقديم التسهيلات الجمركية لدخول هذا المنتج الغذائي في حال ارتفاع اسعاره بالسوق المحلية في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الوزارة في بغداد عقب لقائه وفداً من الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن في العراق.

وقال المالكي في المؤتمر، إنه "بعد ان حققنا الاكتفاء الذاتي في محصول القمح، وقيام الحكومة بعرض كميات منها للتصدير، وهذا بحد ذاته يعتبر مكسبا ونجاحاً".

وأضاف أن "العراق بلد يقع في منطقة الصراع، وفي اي لحظة من الممكن أن تندلع فيها نيران الحرب، ونطالب منتجي بيض المائدة بعدم الوصول بالأسعار إلى أكثر من المتفق عليه بينهم وبين الوزارة".

كما شدد الوزير على أن "الوزارة تبحث عن أمن المواطن، وان ينعم بأسعار معتدلة وعادلة توازن بين كلفة الإنتاج وحاجة الاستهلاك المحلي".

ولفت المالكي إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ابدى خشيته من إيقاف استيراد هذه المادة الغذائية، وما قد ينتج عنها من ارتفاع أسعارها إلى حد لا تتناسب فيه مع وضع المواطن المعيشي، وخاصة نحن على ابواب الانتخابات التشريعية، ومحاولات استثمار ارتفاع الأسعار ضمن الدعاية الانتخابية للنيل من الحكومة.

وخاطب وزير الزراعة منتجي بيض المائدة من أصحاب مشاريع الدواجن في البلاد، قائلا: "أملنا بكم لاننا بقرار واحد سنعيد فتح الاستيراد أو نخفّض الرسوم الجمركية المفروضة على مادة بيض المائدة في حال ارتفاع الأسعار، والقرار بيد الحكومة وبإمكانها حسم الأمر في غضون أيام قلائل، ولكننا نريد للمشاريع المحلية أن تتطور وتزدهر في العراق".

يذكر أن المجلس الوزاري للإقتصاد في العراق كان قد قرر في شهر نيسان/أبريل من العام الحالي منع استيراد بيض المائدة لتوفره في الأسواق المحلية.