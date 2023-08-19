وزير الزراعة العراقي يطالب من إيران بإيقاف استيراد الدجاج التركي: فيه أمراض

شفق نيوز/ أبدى وزير الزراعة العراقي عباس جبر، يوم السبت، رغبته باستيراد الدجاج الإيراني بسبب تفشي الأمراض بالدواجن التركية، مشدداً على ضرورة وقف الاستيراد من تركيا.

وقال جبر خلال لقائه بمحافظ خراسان يعقوب علي نظري، إن "العراق يواجه حالياً تحديات فيما يتعلق بإمدادات الدواجن ومن المؤمل أن نرى ظروفًا أفضل بالتعاون المشترك فيما يتعلق بشؤون الثروة الحيوانية والزراعة وتعزيز مكافحة أمراض الثروة الحيوانية"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف "من ناحية أخرى، هناك مشاكل في مجال التصدير والاستيراد ونأمل أن نرى زيادة في حجم التبادلات بين البلدين في الاجتماعات المشتركة"، مؤكداً على "ضرورة إيقاف استيراد الدجاج التركي بسبب الأمراض".

بدوره أوضح محافظ خراسان، إن "خراسان الرضوية هي إحدى المحافظات الرائدة في تربية وإنتاج الدواجن في البلاد".

وقال "من حيث العبور والتصدير، تقع المحافظة في النقطة الذهبية لممرات الاتصال بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ومع قربها من أفغانستان وتركمانستان، فإنها توفر الوصول إلى بلدان آسيوية أخرى، بما في ذلك آسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة".

وتابع "نأمل زيادة تصدير واستيراد المنتجات على شكل اتفاقيات مشتركة وهناك استعداد للتعاون المشترك بين محافظة خراسان الرضوية والمحافظات العراقية".

ووصل وزير الزراعة العراقي عباس جبر والوفد المرافق له، إلى مدينة مشهد أمس الجمعة وكان في استقباله في مطار "الشهيد هاشمي نجاد" محافظ خراسان الرضوية.

ومن ضمن خطط وزير الزراعة العراقي والوفد المرافق له اللقاء مع محافظ خراسان وعقد لقاء تخصصي حول تبادل الخبرات مع رئيس منظمة الجهاد الزراعة الإيراني وكذلك زيارة الامكانيات الزراعية وتربية الحيوانات في المحافظة.

وتستغرق زيارة الوفد العراقي إلى مشهد يومين وتأتي في إطار تفقد مصنع إنتاج أنابيب "البولي إيثيلين" ومصنع الأدوات الزراعية وكذلك خط تصنيع الألبان لمصنع يقع في مدينة مشهد الصناعية.