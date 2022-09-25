وزير الزراعة العراقي: الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي

شفق نيوز/ أكد وزير الزراعة المهندس محمد الخفاجي، اليوم الأحد، أن الأمن الغذائي يعتبر أحد الركائز الأساسية لاستقرار البلدان ومقياس رفاهية الشعوب لدورها الفاعل في الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية.

وقال الخفاجي، في كلمة له خلال اجتماع في عمّان بين وزراء الزراعة في الأردن ولبنان والعراق وسوريا، إن "الدول تحرص على توفير وديمومة الأمن الغذائي لشعوبها، من خلال مواردها الذاتية، أو من الاستيراد، الذي يعد حلقة ضعيفة كونه مرتبط بظروف خارجية وداخلية عديدة مؤثرة على ديمومته وانسيابية الحصول عليه".

وأشار إلى أن "الأمن الغذائي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لأسباب عدة منها زيادة عدد السكان وانخفاض الإنتاج والانتاجية والتغيرات المناخية وما تسببه من كوارث بيئية وتغير في نمط الزراعة وتناقص الايرادات المائية وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على السوق العالمي للنفط وانخفاض أسعاره المتكررة وانعكاسها على الأمن الغذائي العالمي".