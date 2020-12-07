وزير الخارجيّة يُؤكّد على ضرورة رفع حجم التعاون المصرفيّ بين بغداد وواشنطن

شفق نيوز/ أكّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الإثنين، أهمّية العلاقات المُشترَكة التي تربط العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وضرورة الارتقاء بها في شتى المجالات، ولاسيّما تنمية العلاقات البنكيّة بين الجانبين، مُعرباً عن تطلّعه للإفادة من الخبرات المصرفية للبنوك الأمريكية.

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الخارجيّة فؤاد مع كيمبرلي رييد رئيسة بنك الولايات المتحدة للاستيراد والتصدير على هامش أعمال مُنتدى حوار المنامة المقام في البحرين، بحسب بيان للخارجية العراقية.

وذكر البيان أنه تمت مناقشة أوجه تطبيق مذكرة التفاهم بين البنك المذكور ووزارة المالية التي وُقِّعت في سنة 2019، وكيفية الاستفادة من المبلغ المخصص في المذكرة في مجالات الزراعة، والاستثمار، والتجارة وغيرها.

ووجَّه الوزير الدعوة لرئيسة البنك لزيارة بغداد لبحث ملفات التعاون بين البنك والحُكُومة العراقيّة.