وزير: الحكومة العراقية جادة لإيجاد حلول للمنافذ الحدودية وخاصةً في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، اليوم الجُمعة، أن الحكومة الإتحادية جادة لإيجاد حلول لموضوع المنافذ الحدودية وخاصةً في إقليم كوردستان لرفع الضرر الحاصل على المُنتجات المحلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم خلال تفقده مصنع الألبسة الجاهزة في الموصل التابع إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود ضِمنَ محطته الثانية لزيارته الميدانية إلى مُحافظة نينـوى .

وأكد الوزير خلال المؤتمر، الحاجـة إلى جُهد حكومي وإستثنائي لرفع المكائن والمُعدات التي لازالت موجودة تحت الأنقاض والتأكُد من صلاحيتها للعمـل، مشيرا إلى إعـادة النظر في بعض الشركات والمشاريع الصناعية والتفكير بجدواها الإقتصادية .

وأكد على ضرورة نقل الصورة الحقيقية لمعامل المصنع لإرسال رسالة إلى وجود بعض الإخفاقات مع منح الخصوصية للمصانع التي تعرضت للضرر والدمار بسبب الإرهاب وعمليات التحريـر .

ونوه النجم إلى ضـرورة استحداث معامل ومكائن بتكنولوجيا مُتقدمة ومُغادرة المكائن المُتقادمـة، تشخيص المشاكل بشكل علمي وإحصائي ووضع الحلول المُقترحة ومُحاولة تطبيق هذه الحلول بأقرب وقت مُمكـن .

كما أشار الوزير إلى التحقيـق والتدقيق بموضوع التوقيفات التقاعُدية والمبالغ المُترتبة على الوزارة إلى دائرة التقاعد والبالغة ( 550 ) مليار دينار للسنوات من 2006 ولغاية الآن بسبب عدم تسليم نسبة الاستقطاع مع الإعتذار للمُتقاعدين وأسرهم على هذه المُشكلة الكبيـرة .