وزير التخطيط العراقي: مؤشرات التعداد تضمن توزيع الموارد بعدالة

وزير التخطيط العراقي: مؤشرات التعداد تضمن توزيع الموارد بعدالة
شفق نيوز/ أكد وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، يوم الإثنين، أن مؤشرات التعداد السكاني ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات وتوزيع الموارد بعدالة بين المحافظات.
وقال تميم في كلمة له خلال مؤتمر الاعلان النهائي لنتائج التعداد العام الذي عقدته الوزارة اليوم، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "التعداد السكاني يمثل قصة عراقية متميزة، ونحن نحتفي بإنجاز من أصعب المشاريع التي شهدها العراق، وهذا نجاح تحقق بإصرار حكومي".
وأضاف "لأول مرة يتمكن العراق بعد أربعة عقود من إجراء تعداد سكاني، وأن نتائجه ستمكن الحكومة من توزيع الموارد بعدالة بين المحافظات".
وأكد أن "واقع التنمية سيكون مختلفًا بعد إجراء التعداد، فهناك مؤشرات مختلفة من ناحية المباني والنشاط الاقتصادي والتعليم والخدمات وغيرها من البيانات، وجميعها تمثل أهمية تنموية ستسهم في تشخيص مختلف القطاعات".
وتابع أن "مستوى التعاون بين وزارتي التخطيط والسلطات التشريعية والقضائية والجهات غير المرتبطة بالوزارة والإعلام والنقابات والاتحادات كان جيدًا جدًا، فضلاً عن الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وباقي الوكالات الأممية".
ولفت إلى أن "التعاون والتنسيق مع هيئة التعداد في إقليم كوردستان العراق ساهم بنجاح التعداد".
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الإثنين، عن النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان، والتي أظهرت أن عدد سكان البلاد يبلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، بعدما كانت النتائج الأولية التي أُعلنت في تشرين الثاني الماضي تشير إلى أن العدد يبلغ 45 مليونًا و407 آلاف نسمة.
كما استعرضت الوزارة أرقام مختلف الفئات، مثل الوضع الاقتصادي والزوجي والتعليمي والسكني، وفق نسب شاملة لكل العراق وأخرى لإقليم كردستان.