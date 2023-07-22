العراق يحقق اكتفاءً ذاتياً بتسويق القمح محلياً ويتوقع طفرة نوعية بالإنتاج العام المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة اثير الغريري، اليوم السبت، ان الكميات المسوقة من محصول القمح محليا للعام 2023 بلغت 5 ملايين و194 ألف طن، واصفا هذه الكمية بأنها "الأعلى" في تاريخ زراعة القمح بالعراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال المؤتمر الذي نظمته الشركة العامة لتجارة الحبوب تحت شعار "موسم الخير والنجاح حققنا الإكتفاء الذاتي".

وقال الغريري في الكلمة، ان وزارته "تمكنت من استيعاب كميات كبيرة من مادة القمح اثناء الموسم التسويقي، ونجحت أيضا في منع تهريب كميات من الحنطة من والى المحافظات بالتعاون مع الاجهزة الامنية التي كان لها الدور الفعال في هذا الجانب وبالتنسيق مع اجهزتنا الرقابية بكل محافظات البلاد".

وتوقع ان يشهد العام المقبل طفرة نوعية في الانتاج والنوعية في ظل الخطط الحكومية في استخدام وسائل زراعة وري حديثة واجراءات اخرى داعمة لزيادة المساحات المزروعة.