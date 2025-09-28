وزير التجارة: حجم استيرادات العراق تجاوز 85 مليار دولار خلال عام

شفق نيوز - بغداد

صرح وزير التجارة أثير الغريري، يوم الأحد، بأن حجم استيرادات تجاوز 85 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024.

وقال الوزير خلال استضافته بجلسة حوارية في ملتقى العراق للاستثمار وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إنه مع تقلبات الأسواق والظروف الاقليمية السياسية والدولية نستطيع ان نقول ان العراق يمتلك خزينا كبيرا من المواد الغذائية يكفي لأكثر من 8 اشهر، ولديه قمح يكفيه عاماً كاملاً.

وأشار إلى أن حجم استيرادات العراق من السلع والبضائع بلغت العام الماضي 85 مليار دولار (..)، وهذا كله استهلاك للامكانيات، معتبرا هذا الامر فرصة حقيقية لاعادة مراجعة الوضع، "لأن العراق يستطيع إنتاج ما يستورده".