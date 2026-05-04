وزير التجارة الأميركي: نحن في العصر الذهبي للاستثمار وعهد الإنتاج الأقل كلفة انتهى

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

في خطاب "حماسي" أمام حشد من المستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين في قمة "سيليكت يو اس ايه" (SelectUSA)، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن الولايات المتحدة دخلت "العصر الذهبي للاستثمار".

وقال لوتنيك خلال القمة التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترمب نجحت في تحويل أميركا إلى "الوجهة الأكثر جذباً لبناء المصانع وتطوير التكنولوجيا وسلاسل التوريد".

"انتهى زمن العمالة الرخيصة"

وفي تحول إستراتيجي في الخطاب الاقتصادي، شدد لوتنيك على أن نموذج العمل القديم الذي كان يبحث عن أرخص أماكن الإنتاج قد "عفا عليه الزمن".

وأضاف: "لقد قلبنا السيناريو؛ السؤال الآن ليس أين أنتج بأرخص ثمن، بل أين أجد أكبر سوق استهلاكي، وأفضل نظام قانوني يحمي ملكيتي الفكرية، وأكثر العمالة مهارة وإنتاجية".

تريليونات الدولارات في قطاعات المستقبل

وكشف الوزير خلال افتتاحه القمة رسمياً عن أرقام ضخمة تعكس حجم الثقة في الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى التزامات استثمارية بـ"تريليونات الدولارات" عبر الموقع الرسمي للبيت الأبيض، ومن أبرزها:

* البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: مئات المليارات من الدولارات من كبرى شركات التقنية (Hyperscalers).

* أشباه الموصلات: استثمارات ضخمة من شركات عالمية مثل "TSMC" لبناء مصانع متطورة داخل الولايات المتحدة.

* الأدوية والطاقة: إعلانات استثمارية بقيمة 400 مليار دولار في قطاع الصناعات الدوائية، و700 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة.

مبادرات حكومية لتسريع الاستثمار

أعلن الوزير عن تفعيل "مسرّع الاستثمار" (Investment Accelerator) بوزارة التجارة، وهي آلية استحدثت بموجب أمر تنفيذي من ترمب لتبسيط الإجراءات، وتسهيل الحصول على الأراضي، وتسريع التصاريح.

كما كشف عن تنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل منح تأشيرات (L-1) للمستثمرين الأجانب لجلب موظفيهم الأساسيين لإطلاق مشاريعهم في أميركا.

"أميركا أولاً لا تعني أميركا وحيدة"

وفي رسالة طمأنة للشركاء الدوليين، أوضح الوزير أن سياسة "أميركا أولاً" تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية والأمن القومي، لكنها ترحب بالجميع.

وقال: "نريد للسلع أن تُصنع هنا، ليس فقط من أجل الوظائف، بل لضمان أمننا في قطاعات الصواريخ، والمعادن الحرجة، والأدوية.. الولايات المتحدة هي المنارة، وازدهارها ضروري لاستقرار العالم".

وتشهد القمة حضوراً لافتاً من حكام الولايات (مثل ألاباما وفرجينيا) الذين تنافسوا على تقديم "السجاد الأحمر" للمستثمرين، مع التركيز على توفر الطاقة الخضراء والعمالة المدربة بالتعاون مع الجامعات المحلية.