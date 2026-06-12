العراق يخطط لتصدير الفائض من محصول القمح إلى الخارج

شفق نيوز - أربيل

أعلن وزير التجارة العراقي، مصطفى نزار العاني، اليوم الجمعة، عن خطة حكومية لتصدير الفائض من محصول القمح إلى خارج البلاد، مطمئناً المزارعين في الوقت ذاته بقرب صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ العام الماضي.

وقال العاني، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لصومعة تخزين الحبوب (السايلو) في أربيل، إن وزارة التجارة استحدثت آلية إلكترونية متطورة لتسويق القمح؛ تعتمد على تسجيل بيانات المزارعين والشاحنات مسبقاً، وذلك تفادياً للروتين والبيروقراطية وتجنباً لطوابير الانتظار الطويلة التي كانت تمتد لعدة أيام عند تسليم المحصول.

وفيما يخص الملف المالي، أقر الوزير بوجود مستحقات غير مدفوعة للمزارعين منذ العام الماضي، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء يولي اهتماماً بالغاً لتسوية هذا الملف.

وأشار العاني إلى إطلاق وجبة من هذه المستحقات المتأخرة لشمل المحافظات كافة، على أن تتبعها وجبات جديدة خلال الأيام المقبلة لإنهاء الملف بالكامل.

وعن توقعات الإنتاج للموسم الحالي، توقع الوزير خطة إنتاجية متميزة، مبينًا أن المساحات المزروعة بالقمح - بما فيها إقليم كوردستان - تجاوزت بكثير الخطة المقرة من قِبل مجلس الوزراء.

وخاطب العاني المزارعين قائلاً: "أطمئنكم بأن جهودكم لن تذهب سدى، وهناك خطة متكاملة لتسلم كامل المحصول وتصدير ما يزيد عن الحاجة الفعلية للبلاد"، مشدداً على أن الهدف الأساسي للوزارة يكمن في ترسيخ الأمن الغذائي المستدام.